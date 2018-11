Leerlingen Ursulinen maken soep

Wannes Vansina

26 november 2018

13u16 0 Mechelen Leerlingen van Ursulinen Mechelen maken deze week samen soep. De opbrengst gaat naar de uitbreiding van het Waverwoud in Sint-Katelijne-Waver.

De actie kadert in een heuse klimaatweek met tal van activiteiten. Wetenschapper Stef Lhermitte neemt de school mee naar Antarctica, klimaatjournaliste Tine Hens brengt een op maat uitgewerkte workshop en documentairemaakster Laura Zuallaert toont haar reportage over gezonde en lokale voeding op scholen in Kopenhagen. Jill Peeters beantwoordt dan weer vragen rechtstreeks vanuit de klimaattop in Polen via Instagram. De school stapt over op recyclagepapier, leerlingen werken aan een aanplantingsplan. Een afvaardiging van de school zal ten slotte op 2 december deelnemen aan de klimaatmars Claim The Climate in Brussel.