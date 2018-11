Leerlingen spreken wens uit voor een gelukkig 2030 Wannes Vansina

27 november 2018

Ruim 400 leerlingen uit derde leerjaren van twaalf Mechelse scholen hebben dinsdag in theater ’t Arsenaal deelgenomen aan een themadag ‘Gelukkig 2030’, over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. De leerlingen namen deel aan verschillende workshops en kregen zo niet alleen inzicht in de verschillende werelddoelen, maar leerden ook hoe Mechelse organisaties daarmee aan de slag gaan in het Zuiden. De kinderen kwamen zo op een speelse en leerrijke manier meer te weten over de leefwereld van leeftijdsgenoten in onder meer India, Senegal en Togo. De Mondiale Raad van Mechelen werkt gedurende twee jaar overigens zelf rond het thema kwaliteitsonderwijs, één van de SDGs. “Steden kunnen een voortrekkersrol spelen in het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Mondiaal beleid en duurzaamheid zijn belangrijke beleidspijlers voor ons. Het sensibiliseren van de Mechelaars is hierbij belangrijk en daar kun je best zo jong mogelijk mee beginnen”, zegt schepen van Duurzaamheid Marina De Bie. Ter besluit hingen de leerlingen hun wens voor een gelukkig 2030 omhoog aan een wensenboom.