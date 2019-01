Leerlingen Scheppers schrijven brieven naar moordenaar: “Heel leerrijk!” Wannes Vansina

22 januari 2019

17u52 0 Mechelen Vijfdejaars van het Scheppersinstituut hebben dinsdag een punt gezet achter een bijzonder semestervak ‘Crime & Punishment’. Niet alleen kregen ze les van de algemeen directeur, ze wisselden ook brieven uit met een moordenaar.

De leerlingen van de derde graad van Scheppers kunnen een semestervak kiezen dat een bepaald onderwerp verdiept of verbreedt. Voor het eerst konden ze kiezen voor les van hun relatief nieuwe directeur Veerle Scheirs, in een vorig leven prof criminologie. “Ik vind het belangrijk om als directeur voeling te houden met het lesgeven”, verklaart ze. Scheirs gaf op de manier zoals dat doorgaans in aula’s gebeurt een inleiding op de criminologie, met de focus op het gevangeniswezen. Wat het meeste indruk maakte: een briefuitwisseling met een moordenaar uit de gevangenis in Beveren. “Ik had het stereotiepe beeld dat in de gevangenis alleen maar slechte mensen zitten, maar hij had spijt van zijn daden”, zegt Lore Verberck. Marie Put wil nu zelfs criminologie gaan studeren. “Vooral om met jeugd te werken, want het is daar dat het vaak al fout gaat. Ook onze gedetineerde heeft een moeilijke jeugd gehad.” Ze leerden niet alleen veel bij, maar kregen ook een heel ander beeld van hun directeur. “Toen we hoorden dat we een directeur kregen die in een gevangenis had gewerkt, was dat ‘oei, error!’”, lachen ze. “Maar het bleek een supertoffe vrouw die het beste met ons voorheeft. Jammer dat het hier stopt”, aldus nog Lotte Rens.