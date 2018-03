Leerlingen schenken 5.568 euro aan Oegandese school 16 maart 2018

De leerlingen van GO!-basisschool De Esdoorn in Hombeek hebben 5.568 euro ingezameld voor de aankoop van schoolmateriaal voor de Kidikischool in Oeganda. Deze wordt ondersteund door Frieda De Lannoy uit Machelen en haar kinderen. "Frieda is een gepensioneerde leerkracht", zegt Guido Slachmuylders, directeur van De Esdoorn. "Ze laat onze leerlingen kennismaken met de leeromstandigheden in Oeganda. Die kinderen krijgen in de officiële scholen zeer slecht of geen onderwijs. Onze leerlingen besloten daar iets aan te doen met een inzamelactie."





(WVK)