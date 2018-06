Leerlingen PTS scheren hagen kasteeldomein d'Ursel 05 juni 2018

02u48 0

Staan de hagen van kasteeldomein d'Ursel in Hingene er vandaag picobello bij, dan is dat ook de verdienste van elf leerlingen Tuinbouw van PTS Campus Mechelen. Ze hielpen de parkbeheerder een dag met het onderhoud. "Tijdens deze dag konden onze leerlingen hun theoretische kennis omzetten in praktijk. Het is voor hen een grote meerwaarde om het klaslokaal in te ruilen voor een echte werkomgeving", zegt praktijkleraar tuinaanleg Sanne Jacobs. Parkbeheerder Tom D' hont was blij met 'de grote hulp'.





"Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een provinciaal domein en een provinciale school."





(WVK)