Leerlingen PTS oogsten vreemde teelten als yacon





Wannes Vansina

30 november 2018

18u47 0

Leerlingen van de 3de graad planttechnische wetenschappen van PTS Mechelen hebben vrijdag yacon geoogst op het proefbedrijf van de tuinbouwschool in de Kempenaerstraat in Sint-Katelijne-Waver. De kans is groot dat u nog nooit van die Peruaanse knolsoort hebt gehoord. “Hoewel het een wortelgewas is, wordt het meestal rauw gegeten, als een stuk fruit”, klinkt het. De school wil de leerlingen ook daar mee laten kennismaken, al is het een leerproces. “Verschillende leercentra zijn ermee bezig, maar de plant- en oogsttechnieken staan nog niet op punt. Dus trekken we samen met onze leerlingen op onderzoek”, vertelt teeltleider Pieterjan Goossens. Yacon is slechts een van de innovatieve teelten van PTS, naast heel wat vergeten groenten als aardpeer, schorseneren, of pastinaak.