Leerlingen proeven even van hogeschool 15 februari 2018

1.200 leerlingen uit het secundair onderwijs namen gisteren deel aan een 'Openlesdag XL' die de Thomas Morehogeschool organiseerde op zijn campussen in Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Antwerpen. De leerlingen konden zelf een lespakket samenstellen en zo een theorieles, labo of practicum volgen. Zo stond onder meer een praktijles video op het programma in Campus De Ham.





Studentenresto's

Evengoed konden de deelnemers lunchen in de studentenrestaurants en kennismaken met het echte studentenleven. Bedoeling was de leerlingen een goede studiekeuze te laten maken. "Vooral de Engelstalige opleidingen, die de hogeschool in Mechelen organiseert, zijn heel erg in trek. Maar ook Toegepaste Psychologie, Communicatiemanagement, Logopedie en Audiologie en Media en Entertainment Business kunnen op veel belangstelling rekenen", zegt directeur Marketing & Communicatie Martine Taeymans. Dat de Openlesdag XL toevallig samenviel met Valentijn, was er overigens aan te merken. De campussen baadden in een romantische sfeer en de deelnemers konden een 'love seat' in de cinema winnen. (WVK)