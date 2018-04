Leerlingen moeten lopen voor hun sportmateriaal 23 april 2018

04u27 0

Kinderen van de Mechelse basisschool De Vlindertuin maakten er zaterdag geen punt van om naar school te komen. Meer nog: ze zetten hun beste beentje voor tijdens een sponsorloop. Opgedeeld per leeftijdscategorie probeerden zo'n 150 leerlingen, maar ook ouders en personeelsleden, in een heerlijk zonnetje zoveel mogelijk rondjes te lopen om zo geld in te zamelen voor twee goede doelen. "Een groot deel van de opbrengst gaat naar de Neo Hockeyclub van Mechelen. Die club zorgt er voor dat kinderen met autisme via een gepaste begeleiding toch kunnen deelnemen aan de reguliere hockeycompetitie. De rest van de ingezamelde centjes gaat in een spaarpot waarmee we sportmateriaal willen aankopen voor onze nieuwe turnzaal", zegt adjunct-directeur Nadia Van Campenhout. Vorig jaar leverde de eerste editie 2.000 euro op, de deelnemers hoopten dit weekend dat bedrag te overtreffen. De dag werd besloten met een 'zotte loop': een laatste rondje dat de deelnemers ook verkleed mochten afleggen. (WVK)