Leerlingen lopen voor het goede doel

30 maart 2019

In GO! De Vlintertuin hebben verschillende leerlingen van de basisschool deelgenomen aan een sponsorloop. De leerlingen liepen samen met leerkrachten, ouders en buurtbewoners voor het goede doel. Ze deden dat in groepjes en per klas. Ze moesten zo’n 150 meter lopen. “Een groot deel van de opbrengst gaat naar ‘Samen tegen Armoede’. Een organisatie die zich inzet voor kinderen in armoede”, zegt Tine Van Roy, klasleerkracht en mede-initiatiefnemer. “De rest van het bijeen gelopen geld gaat in de spaarpot waarmee we extra sportmateriaal willen kopen voor onze nieuwe turnzaal.” Na hun loop kregen de deelnemers een goodiebag voor hun deelname, de besten werd bekroond met een extra prijs.