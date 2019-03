Leerlingen leggen influencer in de watten. “Zo is het leuk terug op school te komen!” Wannes Vansina

14 maart 2019

16u24 0

Leerlingen van Campus Stassart van het Busleyden Atheneum hebben vandaag social influencer Jill De Greef (bekend van onder meer tv-programma’s ‘Pink Ambition’, ‘Shopping Queens’ en ‘Komen Eten’) in de watten gelegd. De Mechelse school had haar uitgenodigd voor een verwendag en daar kreeg ze geen spijt van. “Ik heb eerst een rugmassage gekregen en vervolgens gegeten op sterrenniveau. Zo is het tof om terug op school te zitten”, lacht ze bij haar vertrek. Met de actie wilde de school de namencampagne en het campusprofiel – lifestyle, wellness en welbeing - onder de aandacht brengen. “Alle studierichtingen kregen mensennamen. Zo maken we een einde aan hiërarchieën en tussenschotten tussen afdelingen”, zegt directeur Tanja Janssens. De leerlingen waren blij met de uitdaging, al was er vooraf toch een beetje ongerustheid. “De lat ligt hoog. Jill De Greef is een ware fashionista die heel veel afweet van mode, styling en make-up. Maar wij gaan een uitdaging niet uit de weg”, klonk het vastberaden. Missie geslaagd dus.