Leerlingen houden kussengevecht voor zieke Sylke (17), die lessen vanuit Pulderbos kan volgen dankzij Bednet Wannes Vansina

15 maart 2019

16u04 0 Mechelen Leerlingen van BimSem hebben vandaag een kussengevecht gehouden. Met de actie steunden ze de Nationale Pyjamadag van Bednet en hun zieke schoolgenote Sylke Wyckmans (17), die haar lessen noodgedwongen vanuit een revalidatiecentrum moet volgen.

Sylke lijdt aan mucoviscidose. De taaislijmziekte heeft vooral haar longen aangetast. Vandaar dat ze sinds begin dit schooljaar in het revalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven verblijft. De lessen kan ze blijven volgen dankzij Bednet, maar het contact met haar medeleerlingen mist ze enorm. Groot was dan ook haar vreugde gisteravond toen nagenoeg de hele klas in Pulderbos kwam logeren.

Vandaag mochten haar medeleerlingen in pyjama naar school komen als symbolische steun, maar ze konden Bednet ook financieel steunen. “Voor een bijdrage van 1 euro mogen ze deelnemen aan een kussengevecht of een Betnetfoto van zichzelf laten maken”, zegt Hilde Venken, klastitularis van Sylke. Er werd met kussens gemept dat het een lieve lust was, de kindjes van basisschool De Wondertuin kwamen langs voor een foto.

Sylke is overigens het gezicht van de Nationale Pyjamadag. Donderdagvond was ze te zien in ‘Van Gils en gasten’, deze ochtend zond MNM de ‘Grote Peter van de Veire Ochtendshow’ uit vanuit Pulderbos.

Het is een en al goede doelen dat de klok slaat in BimSem. Vandaag staat immers ook de jaarlijkse vastenvoettocht op het programma. “Het is het sluitstuk van onze vastenactie waarbij we verschillende projecten in de Derde Wereld steunen”, aldus directeur Jurgen Moons.