Leerlingen De Spreeuwen schenken 13.500 euro aan basisschool in Oeganda Els Dalemans

27 februari 2019

15u18 0 Mechelen Maar liefst 13.500 euro zamelden de leerlingen van basisschool De Spreeuwen in Mechelen in voor het weeshuis M’Lisada in Oeganda. Het geld gaat naar de verdere uitbouw van de nieuwe basisschool van het weeshuis, een project dat de school al jàren trouw steunt.

“Voor het 38ste jaar op rij organiseerden we vanuit onze school een solidariteitsweek. Weer zamelden onze kinderen een mooi bedrag in, een cheque die we sinds vele jaren schenken aan onze kameraadjes in Oeganda”, zegt directeur Tom Resseler.

“Tijdens de herfstvakantie kon daar de nieuwe basisschool van het weeshuis M’Lisada ingehuldigd worden. Maar alles was niet meteen afgewerkt, er ontbreken nog heel wat zaken. Daarom zamelden wij weer geld in, zodat er grote regenwatertonnen kunnen gekocht worden, zonnepanelen, nog meer banken en stoelen...”

“Onze kinderen nemen altijd enorm enthousiast deel aan de geldinzameling, omdat ze ook regelmatig op de hoogte gehouden worden door hun leeftijdsgenoten in Oeganda. Zo zijn ze heel betrokken bij de kinderen daar, het zijn geen onbekenden maar vrienden die we helpen. Door de vele updates weten we ook dat het geld elk jaar weer goed gebruikt wordt.”