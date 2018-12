Leerlingen de Ham vieren nieuwbouw met flashmob Wannes Vansina

14 december 2018

Feest vandaag in Onze-Lieve-Vrouw van de Ham in Mechelen. Met onder meer een kerstmarkt met eigengemaakte decoratie en rondleidingen vierde de basisschool in de Augustijnenstraat een nieuw schoolgebouw en een nieuwe speelplaats. Leuk was ook een flashmob van de leerlingen. “De nood voor deze nieuwe lokalen was groot. De school groeit jaar na jaar en de oude lokalen waren meer dan 40 jaar oud en niet meer geschikt om te renoveren.” De elf klassen zijn niet alleen nieuw, ze zijn ook volledig aangepast aan het nieuwe pedagogische project: TEAM- en co-teaching. Eenzelfde leeftijdsgroep van kleuters zit bij elkaar in een zeer grote aangepaste ruimte met een team van kleuterleraren. “De leraren kunnen hierdoor meer ervaringsgericht werken en ze kunnen voor elke kleuter meer differentiatie op maat bieden. Elke kleuter krijgt zo meer uitdaging en kan zijn ‘talent’ ontdekken met andere leraren in andere spelmogelijkheden.” Het schoolbestuur droeg de investeringskost van 2,4 miljoen euro zelf omdat subsidies te lang op zich zouden laten wachten.