Leerlingen De Esdoorn openen zelfontworpen speelbos Wannes Vansina

11 maart 2019

10u11 0 Mechelen Feest deze ochtend in basisschool De Esdoorn in Hombeek. De leerlingen openden er een speelbos van 17 are dat ze ook nog eens zelf hadden mogen ontwerpen.

Vorig jaar kreeg GO!-basisschool De Esdoorn een lap grond van 17 are ter beschikking van ontwikkelaar Brummo. “In de nieuwe verkaveling Waterberg lag ook nog een stuk braakland. Een deel ervan werd aan onze school toegewezen om een speelbos van te maken. We hebben onmiddellijk een werkgroep opgericht en een wedstrijd uitgeschreven voor de leerlingen. De wildste ideeën stroomden binnen”, doet directeur Guido Slachmuylders het verhaal.

Het resultaat is een grote speelzone met natuurlijke speeltuigen, een vertelruimte, avontuurlijke speelzone en veel vrije ruimte om te kunnen ravotten. Er lopen kippen. “Er is bovendien voldoende ruimte voor een tijdelijk verblijf van andere dieren. Ideaal als kinderen eens een dier naar school willen meebrengen.” Het speelbos voor de Esdoorn werd gerealiseerd in samenwerking met projectontwikkelaar Brummo en financiële steun van het oudercomité.

Bedoeling is het speelbos permanent te gebruiken als speelplaats, behalve op momenten dat het weer dat niet toelaat – zoals vandaag. “Nood aan speelruimte hadden we niet echt, wel aan groenbeleving. Met de nieuwbouw twee jaar terug is een groot gedeelte van ons groen en ons dierenpark verdwenen.”