Leerlingen COLOMAplus behalen brons op chocoladewedstrijd Wannes Vansina

12 maart 2019

16u13 0 Mechelen Twee studenten van COLOMAplus in Mechelen hebben brons behaald tijdens de European Chocolate Contest in Dongelberg.

Iris Galiot en Stefanie De Meyer van het zesde jaar Bakkerij behaalden die plaats met een montage in de vorm van Romeins wapenschild en helm. Thema was dan ook ‘Rome en de Romeinen’. Het leverde hen naast een mooie bronzen beker, chocolade en pralines ook een tweedaagse workshop op bij grondstoffenproducent Puratos om zich verder te professionaliseren als chocolatier. Kayley Kerckhofs van 7 Bakkerij behaalde de vijfde plaats.

Coach Paul Collijs is tevreden. “We zijn trots op het vrijwillige engagement van deze drie leerlingen. Ze hebben interessante feedback gekregen van de jury en kunnen dus in volgende edities een hogere plaats proberen te halen. COLOMAplus mag fier zijn dat we ons in deze competitie durven meten.”