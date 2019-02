Leerlingen Campus Stassart leggen vrijwilligers De Keeting in de watten Wannes Vansina

Leerlingen van het Busleyden Atheneum - Campus Stassart hebben vandaag de vrijwilligers van armoedevereniging De Keeting in de watten gelegd. De ruim twintig bezoekers genoten eerst van een culinaire maaltijd in het restaurant, vervolgens waren ze uitgenodigd in het kapsalon om er zich een mooie haarcoupe te laten aanmeten. Ook een handenverzorging behoorde tot de mogelijkheden. Het bezoek kwam er op vraag van De Keeting, dat iets zocht om de medewerkers te belonen tijdens de Week van de Vrijwilliger. De school ging daar graag op in. “Onze school is ook een school waar veel kansarmoede zit. We vinden het belangrijk om de leerlingen een sociaal bewustzijn mee te geven”, aldus Micheline Jacobs van Campus Stassart.