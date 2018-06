Leerlingen bouwen treincoupé voor rusthuisbewoners 20 juni 2018

Wegdromen bij herinneren aan vroegere reizen. Bewoners van het Mechelse woonzorgcentrum Hof van Egmont kunnen dat voortaan in een nagebouwde treincoupé.





Deze werd ontworpen tijdens een project van RVO-Society in samenwerking met leerlingen 'Zorg' van het Busleyden Atheneum in Mechelen en 'Houtbewerking' van het Technisch Atheneum in Keerbergen. Naast de treincoupé maakten de leerlingen ook twee belevenistafels en twee tuiniertafels, alle op wieltjes.





De meubels werden alle ontworpen nadat de leerlingen eerst kennis hadden gemaakt met de bewoners en het centrum. Ook in vijf andere woonzorgcentra in Vlaanderen werd een gelijkaardige samenwerking afgesloten met scholen in de buurt. (WVK)