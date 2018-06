Leerlingen bouwen jeugdlokalen achter Papenhofpark 13 juni 2018

02u24 0 Mechelen De Chiro en de kinder- en tienerwerking van Nekkerspoel krijgen begin 2020 een gemeenschappelijk nieuw thuis achter het Papenhofpark. Leerlingen van TSM Mechelen leggen momenteel de laatste hand aan de grondwerken.

De leerlingen werken twee dagen in de week op de werf. "Vroeger leerden de leerlingen de stiel in een verwarmd lokaal. Dankzij projecten als deze staan ze nu met hun twee voeten in de praktijk. Dat motiveert de leerlingen niet alleen, ook de leerervaring is des te sterker", zegt André Jacobs van TSM. Chiro Libertus is blij met de samenwerking. De bouw mag dan wat langer duren, er is natuurlijk ook een prijsvoordeel. "Bovendien zullen de leerlingen die nu meehelpen aan het gebouw in de toekomst via de Chiro of J@M mogelijk nog gebruik maken van de site", zegt Geert Antonissen, volwassen begeleider van Chiro Libertus.





Het 370m² grote complex, naar een ontwerp van Timperman Truyens architecten, zal immers gedeeld worden door jeugdbeweging en kinder- en tienerwerking. Tot nog toe zijn dat gescheiden werelden. "We hopen dat onze kinderen via een natuurlijke weg zullen doorstromen", zegt J@M-coördinator Younes El Yousfi.





Het bouwproject werd geraamd op 630.000 euro, waarvan 514.500 bekostigd door de stad. Jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld) wijst erop dat deze bestuursperiode al voor 1,5 miljoen werd geïnvesteerd in lokalen voor jeugdverenigingen en nog eens evenveel in infrastructuur voor J@M.