Leerlingen BimSem winnen One Minute Award van UNIA Wannes Vansina

10 januari 2019

Leerlingen van 6 ASO van het Berthoutinstituut – Klein Seminarie in Mechelen hebben een ‘One Minute Award’ gewonnen van UNIA. Ze gingen in op de uitdaging om in een filmpje van een minuut uit te leggen wat zij zouden doen tegen racisme indien ze burgemeester zouden zijn. Tom, Jari, Niels, Thijs, Tim, Vincent, Wout en Xander slaagden daar met behulp van hun leraars Jens Goetschalckx, Merel De Vroey en Sofie Steenhaut met verve in. In Kazerne Dossin mochten ze de prijs van 5.000 euro in ontvangst nemen. De school zal het geld gebruiken om projecten rond diversiteit op te zetten. BimSem was een van de drie winnaars. In totaal werden 119 filmpjes ingediend.