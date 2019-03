Leerlingen BimSem winnen Generation Euro Students Award Wannes Vansina

14 maart 2019

Een team van de Mechelse school BimSem heeft woensdag de eerste prijs behaald in de finaleronde van de ‘Generation Euro Students Award’. Dat is een wedstrijd die wordt georganiseerd door de Europese Centrale Bank. Economiestudenten Daniyela Ekmen, Ellen van Hove, Kostas Coutsoubas, Laurie Obiango en Zaynab Oulad Ali bonden onder leiding van leerkracht Marleen De Neve de strijd aan met teams van vier andere scholen en haalden de bovenhand. Dat met een creatieve presentatie met toneel, videofragmenten en statistieken over het Europese monetaire beleid. Het levert de school een geldprijs op van 1.000 euro, de leerlingen een boekenbon en een reis van 2 dagen naar de hoofdzetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt met ontmoeting met voorzitter Mario Draghi op.