Leerlinge COLOMAplus wint culinaire wedstrijd Wannes Vansina

27 februari 2019

Een leerling van 6 Hotel van COLOMAplus in Mechelen heeft goud gewonnen tijdens de nationale culinaire AEHT-wedstrijd. Annelies Soens en haar teamgenoot Olivier van de Hotelschool Hasselt scoorden met een originele combinatie van wijting, Omega-baars en Kempens lam. Annelies mag nu ons land vertegenwoordigen op de internationale AEHT-wedstrijd in Kroatië, eind november. “We zullen Annelies zeer goed voorbereiden”, belooft leraar Bart Van Stalle. Thema van de wedstrijd was duurzaamheid. Dat betekende dat deelnemers gebruik moesten maken van seizoen- en streekproducten en hun voetafdruk zo klein mogelijk moesten houden. Een andere deelnemer van COLOMAplus, Yent Carlier greep in de categorie ‘zaal’ net naast het podium.