Leerling trekt veertien laagjes aan voor Dikketruiendag 07 februari 2018

02u26 0

In veel scholen werd de verwarming gisteren een graadje lager gedraaid naar aanleiding van Dikketruiendag. Vaak ging dat in de Mechelse scholen gepaard met extra activiteiten om de leerlingen warm te houden. Go Shil! hield een zotte mutsenfuif, Den Anker deed een dansje en De Ark deelde koekjes uit. De leerlingenraad van het Scheppersinstituut organiseerde dan weer een wedstrijd om het meeste laagjes dragen. Het was Witse Seps (13) die won, dankzij liefst veertien laagjes én de jassen van zijn vrienden. Voor alle leerlingen was er chocomelk.





Overigens namen niet alleen scholen deel aan de Dikketruiendag, ook sommige bedrijven deden dat, zoals Eneco op de Battelsesteenweg. De verwarming ging er niet volledig uit zoals gepland - daarvoor bleek het toch echt te koud buiten - maar wel op 19 graden. Medewerkers werden opgeroepen om met de zo origineel mogelijke trui te komen werken en zelfs de CEO deed mee. Verder zorgden dekentjes voor de nodige warmte. Zoë won de originaliteitsprijs met een zelfgebreide poncho. "Het is niet omdat we een energieleverancier zijn dat we niet op energie besparen", aldus Heleen De Clercq, die de Dikketruiendag coördineerde. (WVK)