Leerling Pitzemburg wint SCI-TECH Challenge 05 juni 2018

Een leerling van KA Pitzemburg Mechelen heeft de finale van de SCI-TECH Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd van JA Europa en ExxonMobil. Het thema dit jaar was logistiek, meer specifiek het opbouwen van een Europese voedselvoorzieningsketen rekening houdend met de milieu-impact. Andreea Seder van Pitzemburg en haar team bedachten een zeer innovatieve oplossing voor transportnetwerken van voedsel, kleding en meubels door het gebruik van hernieuwbare energie zoals hybride treinen en vrachtwagens met biobrandstof, zonnepanelen en windturbines. In 2017-2018 namen meer dan 4.000 studenten deel aan de Sci-Tech Challenge.





(WVK)