Leerkrachten Ursulinen wisselen van plaats 04 september 2018

Ursulinen Mechelen is het schooljaar gestart met een experiment in de hoop zo een brug te slaan tussen het basis- en secundair onderwijs. Juf Priscilla van het zesde leerjaar van de basisschool wordt zes uurtjes 'mevrouw Verschueren' om geschiedenis en godsdienst te geven in het eerste jaar secundair. De wissel moet de overgang gemakkelijker doen verlopen.





"We zien elk jaar dat de overstap van de basisschool naar het eerste jaar secundair onderwijs voor heel wat kinderen niet zo vanzelfsprekend is", aldus directeur Diane De Wachter. "De juf kan als brugpersoon fungeren naar de leerlingen én als leerkracht van het 6de leerjaar op de werkvloer ondervinden op welke manier wij lesgeven in onze eerste graad. Omgekeerd kan zij haar expertise die zij heeft over lesgeven aan een diverse groep leerlingen in het zesde leerjaar, meer ingang doen vinden in het secundair."





Laurie Dubourg en Evy Witters maken de omgekeerde beweging om Frans te geven in het vijfde en zesde leerjaar. "De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zullen nu 'anders' Franse les krijgen zodat ze optimaal voorbereid zijn", aldus directeur basisschool Sven Van Grembergen. (WVK)