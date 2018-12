Leerkracht Scheppers stopt na 40 jaar: “Alle jaren even graag gedaan” Wannes Vansina

12 december 2018

15u14 1 Mechelen Het Scheppersinstituut in Mechelen neemt afscheid van een monument. Vier decennia lang leerde Sonja Schueremans (60) vele honderden Mechelaars de taal van Molière, maar eind dit jaar zet de leerkracht daar een punt achter. Tegelijk stopt ze met haar reisbureau in haar woonplaats Boortmeerbeek, dat ze 25 jaar lang uitbaatte.

De schoolloopbaan van de Mechelse romaniste begon veertig jaar geleden eerder toevallig. Broeder Jules, toen directeur van Scheppers, belde Sonja haar ouders met de boodschap dat er een plaats vrij was voor een leerkracht Frans. “Toen ik thuiskwam, zei mijn vader: er is een job in Scheppers voor u. Ik antwoordde: ‘In een broederschool ga ik geen lesgeven.’. Maar het was de tijd dat je als kind nog naar je ouders luisterde en dus ben ik mij hier komen presenteren. Het was in de sacoche”, doet ze het verhaal. Een jaar later had ze ook aanbiedingen van onder meer luchtvaartmaatschappij Sabena en de Europese Gemeenschap op zak, maar ze besliste te blijven. Ze kreeg nooit spijt. Ook al was Scheppers in die beginperiode een groot mannenbastion met slechts een viertal vrouwelijke leerkrachten. “Ik heb mijn mannetje moeten staan, maar we werden wel verwend door de mannelijke collega’s. Al ging dat niet voor iedereen. Ik herinner mij dat toen collega’s van de gesloten Loretteschool overkwamen, sommige het toch moeilijk hadden om zich aan te passen.”

De broeders verdwenen een voor een, het internaat sloot de deuren en de school stelde zich open voor meisjes. Klassen kwamen en klassen gingen, net als onderwijshervormingen. Maar Schueremans deed alle veertig jaren even graag. “Ook omwille van de school. Scheppers is een warme school met veel begrip, zowel naar de leerlingen als naar de leerkrachten toe. Typisch was dat er heel veel naschoolse activiteiten werden georganiseerd. De band met de collega’s ga ik, naast de leerlingen, enorm missen.” Het werk ook? Tegenwoordig geven veel leerkrachten er al jong de brui aan. “Ik kan dat aannemen. Je moet sterk in je schoenen staan. Ook als je je niet goed voelt, moet je er voor 100 procent staan. Een dossier kan je opzij leggen, een leerling niet. Er is ook enorm veel werk bijgekomen buiten het lesgeven. Het moet een roeping zijn. Doe je het niet graag, stop er dan mee.”

Vaak wordt gezegd dat het Frans er bij de jeugd op achteruit gaat. Schueremans merkt dat ze inderdaad minder vertrouwd zijn met de taal. “Engels zit meer in hun leefcultuur, maar de goesting om Frans te leren, is er nog altijd. Iedereen is ervan overtuigd dat je Frans moet kennen om te functioneren in de beroepswereld. 40 jaar geleden stond men trouwens negatiever tegenover de taal. Leuven Vlaams was nog niet zo lang geleden.” De jongeren van nu zijn ook niet die van 40 jaar geleden. “Ik zou niet meer op dezelfde manier les moeten geven. Ze zijn mondiger, maar dat vond ik nooit een probleem zolang ze beleefd en correct bleven.” ‘Mevrouw Schueremans’ was ook een strenge leerkracht die haar leerlingen uit veelal het derde en vierde jaar naast Frans ook structuur bijbracht. “Maar rechtvaardig! De leerlingen wisten perfect wat ze van mij konden verwachten en wat ik van hen verwachtte. Met de meeste heb ik een goede band gehad.”

De leerkracht had zin om nog langer les te geven, maar doet dat niet omdat ze schrik heeft voor mogelijk een minder goede pensioenregeling. Opvallend: ze deelde haar liefde voor de klas met haar reispassie. Een kwarteeuw lang hield ze er ook nog reisbureau Oranjetours op na in Boortmeerbeek, tot ze daar eerder deze maand een punt achter zette. “De afwisseling tussen beide was perfect. Ik had niet willen kiezen. Ik ben als moeder van twee vrij jong gescheiden. Ik heb hard maar graag gewerkt in mijn leven.” Of de ‘bezige bij’ dan niet in een zwart gat dreigt te belanden. “Daar heb ik geen schrik voor. Ik ga reizen en over een week word ik voor de eerste keer oma”, besluit ze.