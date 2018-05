Leer je stad kennen met 'Mechelen, Mon Amour' 'PLEZANTE' STADSGIDSEN SCHRIJVEN HANDIGE POCKETGIDS WANNES VANSINA

18 mei 2018

02u39 0 Mechelen Plezante stadsgidsen Rudi De Mets (69) en Ferre Uytterhoeven (74) hebben donderdag 'Mechelen, Mon Amour' voorgesteld, een pocket-wandelgids over - hoe kan het ook anders - Mechelen. Het handige boekje is een leidraad voor toeristen... én de Maneblussers zelf.

Het idee voor de gids kwam niet van de gidsen zelf, maar van Philip De Prest, zaakvoerder van rederijen Malinska en Flandria. Hij werkte in Antwerpen eerder samen met Uitgeverij Sigmatau, dat eerder al 'Antwerpen, Mon Amour' en verschillende 'Antwerpen, door het oog van de stadsgidsen' uitbracht. "Vijf jaar terug werkten we mee aan de eerste opleiding om van schippers en taxichauffeurs ambassadeurs van Mechelen te maken. Zo is het idee beginnen te borrelen", vertelt De Prest.





Toeristische hotspots

Rudi en Ferre gingen aan de slag en op anderhalve maand tijd was de 192 pagina's tellende en rijk geïllustreerde gids klaar. Ze geven grif toe dat het resultaat teamwork was en dat ze hulp kregen van een groot aantal toeristische hotspots. "Het was hectisch. Mijn vrouw heeft anderhalve maand niet op de computer gemogen", lacht Rudi. De stadsgidsen laten in 55 hoofdstukken zien welk moois de stad van de Maneblussers te bieden heeft. De auteurs zijn al jarenlang gekend als de gidsen van de Plezante Wandeling, maar veel overlap is er niet. "Mensen zeggen ons soms: je moet de wandeling op papier zetten. Maar dat gaat niet. De teksten lezen is iets helemaal anders dan ze te beleven op straat. De wandeling is ook nooit twee keer hetzelfde", zegt Ferre. Hun boek is bedoeld als handige gids voor toeristen - de Engelse versie komt wel pas eind dit jaar uit (en zal worden verspreid in een tiental landen) - maar ook voor de inwoners van de Dijlestad zelf. "Het aantal positieve Maneblussers groeit enorm, maar het aantal Mechelaars dat echt iets kent over de stad is niet zo groot", weet Ferre.





16de eeuw

"Mensen zijn vaak verbaasd als ze horen dat de gevels van de IJzerenleen van na de Eerste Wereldoorlog dateren. Anderen heb ik dan weer horen verklaren dat ze er nog water hebben geweten. 'Dan zie je er nog goed uit', antwoord ik dan", lacht Rudi. De vliet van de IJzerenleen werd immers al in 16de eeuw overwelfd. Mechelen Mon Amour is overigens nog maar een begin. Volgend jaar moet er ook een 'Mechelen, door het oog van stadsgidsen' in de boekhandel liggen. Daar is dan plaats voor de zaken waarvoor geen ruimte was in de pocketgids. "We zullen niet alleen dieper ingaan op de binnenstad, maar ook de deelgemeenten en de hele 'Heerlijkheid Mechelen' lijken mij interessant", klinkt het. Mechelen, Mon Amour kost 18,95 euro in de boekhandel. Dankzij een promotie die het ganse jaar loopt, krijgen Mechelaars er een boottocht bij. Wie een duoticket ter waarde van 13 euro koopt bij Malinska, krijgt dan weer het boek cadeau.