Leegstand treft Kleine Bruul. “Huurprijzen zijn veel te hoog” Wannes Vansina

19 februari 2019

18u25 0 Mechelen Het gaat niet goed met de zogenaamde ‘Kleine Bruul’ in Mechelen. Het ene na het andere pand komt er leeg te staan, de resterende handelaars hebben het moeilijk. Allemaal wijzen ze de hoge huurprijzen aan als dé oorzaak, al spelen ook het wegvallen van de markt op de Botermarkt en het teveel aan shoppingevenementen met kortingen mee.

Wie het over leegstand in de Bruul heeft, heeft het doorgaans over het achterste stuk van de winkelstraat en de voormalige Media Markt. Momenteel is het echter veel slechter gesteld met de Kleine Bruul, vlakbij de Grote Markt. Nochtans is dat traditioneel het sterke stuk van de Mechelse winkelstraat. Saxon, Eyeoptic, Press Shop, Equivalenza, de Weedshop, allemaal staan ze momenteel leeg. Afgelopen dagen kwam daar ook nog eens Weyns Honing bij, zopas verhuisd naar de Steenweg.

Hugo Willems van Weyns Honing vreest het ergste voor de Bruul. “Alle speciaalzaken zitten momenteel op de IJzerenleen. Iedereen wil daar zijn”, verklaart hij zijn verhuis. Hij verwijst naar de huurprijzen in de Bruul. “Wij betaalden 3.755 euro per maand, ons bod van 2.500 euro werd weggelachen. Dan is het ‘goodbye’. Wij willen ook nog iets overhouden, maar dat willen de makelaars ondanks de toenemende leegstand in de ganse Bruul blijkbaar niet zien.” En dan betaalde Weyns zelfs nog niet eens zoveel huur in vergelijking met sommige andere handelaars, die soms wel het dubbele moeten ophoesten. Specifiek voor de Kleine Bruul noemt hij ook de zaterdagmarkt. “Op de Botermarkt staat nog een kraam. Daardoor viel de passage weg en is de crème fraîche van de taart af.”

“Te veel kortingen”

Ook andere handelaars in de Kleine Bruul verwijzen naar de hoge huurprijzen. “Ik moet het zeggen zoals het is: ik weet niet hoelang ik het hier nog ga volhouden. Mocht ik geen cadeaus uitdelen om klanten te lokken, ik had de deuren moeten sluiten”, zegt een handelaar die liever anoniem blijft. Volgens de zaakvoerder zijn de moeilijkheden niet nieuw, maar wisten pop-ups de leegstand de afgelopen twee jaar te verdoezelen.

Afgezien van de hoge huurprijzen in combinatie met de sterk stijgende energiekosten, zijn er volgens Ann Van den Bulck van schoenenzaak Gabor nog redenen waarom het minder gaat. De e-commerce speelt volgens haar maar in beperkte mate. “Wel is het zo dat mensen het moeilijker hebben om rond te komen en meer uitgeven aan horeca en reizen.” Daarnaast is ze van mening dat in Mechelen te veel kortingen worden gegeven. “In augustus komt de nieuwe collectie binnen, een maand later vindt al de braderij plaats. In oktober volgt het Warm Welkom Weekend, in november Black Friday. En als dat voorbij is, wachten de klanten op de solden. Met al die kortingen kom ik niet uit de kosten.”

Actieplan

Geert Milis van handelscomité Mechelen Meemaken deelt die laatste analyse. “Iedereen in de retail heeft daar last van, maar dat is geen typisch Mechels probleem. Het is een algemeen en zelfs Europees probleem.” Hij vreest dat de stad en zijn organisatie daar weinig aan kunnen veranderen. “Al denken we wel na over hoe we Black Friday anders kunnen aanpakken, zonder kortingen.”

Schepen van Economie Greet Geypen (Open Vld) zegt in een reactie te werken aan een actieplan rond leegstand. Niet specifiek voor de Kleine Bruul, maar voor alle winkels. “We horen vaker verhalen over panden die leeg blijven staan omwille van heel hoge huurprijzen”, verklaart ze. “We willen werken volgens het principe van de stok en de wortel. We willen helpen een aanbod te creëren naar invulling toe, maar tegelijk de druk verhogen op wie exuberante huurprijzen vraagt, want vaak is er vraag genoeg.” Het actieplan zou al over enkele weken klaar moeten zijn.