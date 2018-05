Leefmilieugroep stopt met "zinloze" milieuraad 26 mei 2018

Onder het motto 'stop die zinloze bezigheden' stopt Leefmilieugroep Mechelen-Zuid (LMZ) met de deelname aan verschillende info- en overlegvergaderingen. "Aan de vrijwilligers wordt steeds opnieuw gevraagd om avonden vrij te maken en urenlang te vergaderen om dan te moeten vaststellen dat het resultaat pover is. Soms wordt in die vergaderingen verhoudingsgewijze meer gediscussieerd of gepalaverd over randdetails dan over de grond van de zaak en worden de resultaten buiten de vergadering om nog gemanipuleerd ook", meldt het LMZ-bestuur. Vooral in verband met de Milieuraad is het ongenoegen groot. "Er werd weinig of geen tijd besteed aan belangrijke dossiers als de verkavelingen Stuivenberg en Spreeuwenhoek of Plopsaqua." LMZ wil in de toekomst meer dossiers behandelen via digitale kanalen. Voorzitter van de Milieuraad Joan Pepermans levert de adviesraad wel degelijk nuttig werk en werden de genoemde dossiers besproken. "Ik versta dit eigenlijk niet goed. Doorgaans was er eensgezindheid in de raad. Hadden ze zelf een gebrek aan medewerkers?" (WVK)