Le petit théâtre: Frans totaalspektakel 02 maart 2018

Ongeveer 130 leerlingen van het eerste jaar secundair van het Mechelse BimSem hebben 'Le petit théâtre' gebracht in de Stadsschouwburg. Dat is een totaalspektakel in het Frans dat jaarlijks door de school wordt gebracht. De scholieren zongen chansons, speelden sketches en dansten choreografieën. Een orkest van leerlingen en leerkrachten zorgden voor de muziek. Niet-podiumbeesten konden hun ei dan weer kwijt achter de schermen. Dankzij Le petit théâtre oefenden de eerstejaars niet alleen op een speelse manier hun Frans, ze leerden ook grenzen verleggen, creatief zijn en samenwerken aan een groter geheel.





(WVK)