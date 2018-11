Lazarus speelt ‘Rompslomp’ Wannes Vansina

12 november 2018

In theater het ARSENAAL/LAZARUS in Mechelen gaat op 15 november ‘Rompslomp’ in première, een voorstelling van het huisgezelschap. Günther Lesage, Joris Van den Brande, Ryszard Turbiasz, Noa Pylyser en Sietse Remmers spelen een tekst van Marcel Osterop over de noodzaak om regels te creëren én de noodzaak om eraan te ontsnappen. “Het systeem heeft je leven in beslag genomen. Dat is heel vervelend, zeker als je van je leven afhankelijk bent. Het systeem kan allerlei redenen hebben om een leven in beslag te nemen, maar is niet altijd terecht. Het systeem is niet waterdicht. Het is verstandig om daar niet te lang bij stil te staan, in het belang van een goed functionerend systeem”, luidt het. De voorstelling wordt verder gespeeld op 16, 17, 21, 22 en 24 november en 1 december, telkens om 20.15 uur