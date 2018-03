Laura Tesoro en Rob De Nijs naar Maanrock 10 maart 2018

Maanrock heeft vijf nieuwe namen aan de line-up toegevoegd. Op zondag 26 augustus staan op het Groot Podium Laura Tesoro, Kaatje, Abba Gold, Rob De Nijs en Discobaar A Moeder. Dj Yves Deruyter sluit op zijn beurt het Feest Podium af op diezelfde dag. mmMechelen Feest kondigde met presentatrice Dina Tersago en stand-up comedian Bert Gabriëls meteen ook de nieuwe ambassadeurs van de Zomer is van Mechelen aan, dat vorig jaar nog 25.000 euro opbracht voor vijf goede doelen. "Vorig jaar hebben de Mechelaars hun groot hart getoond en hebben we heel wat middelen kunnen ophalen voor de goede doelen. We hopen dat dit jaar opnieuw te doen. Met twee geweldige ambassadeurs, Dina en Bert, en alvast een ijzersterk programma voor de Maanrock-zondag gaat dat ook lukken. De Mechelse festivalzomer is niet alleen de langste en de meest toegankelijke, maar ook de warmste en meest solidaire", aldus Kristof Calvo (Groen), voorzitter mmMechelen Feest. (AVH)