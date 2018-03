Lait Russe houdt eenmalige reünie COVERBAND UIT JAREN 80 SPEELT ZATERDAG OP GROTE MARKT WANNES VANSINA

02 maart 2018

02u39 0 Mechelen Lait Russe laat na een kleine dertig jaar opnieuw van zich horen. De coverband speelt als 'Lait VIEUX Russe' morgen een eenmalig reünieconcert naar aanleiding van de vijfde verjaardag van Sava op de Mechelse Grote Markt. "We hebben er goesting in, al zal je hier en daar misschien wel horen dat het lang geleden is", luidt het.

Sava blaast zaterdag vijf kaarsjes uit en laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Het zet een tent op de Grote Markt waar om 21 uur Lait VIEUX Russe zal optreden. "Ik kwam Guido Vaganée tegen in Dranouter en van het een kwam het ander", vertelt uitbater Karel Meyer. Lait Russe werd opgericht in 1984 nadat eerst Eric David en vervolgens Yves Kennes zich afscheurden van de band Ipso Facto. "We waren toe aan iets anders", aldus zanger/gitarist Eric David. Leden van het eerste uur waren verder: Karel De Pauw, Mil De Keye, Johan Huyghe en Wim De Brauwere. Later volgden ook Jean-Pol Steemans, Fidela Martin, Annick Bocklandt, Jo Wils, Fikke De Lauw en Bruno en Guido Vaganée.





De meesten zijn er zaterdag bij, al is dat geen evidentie. Het had wel wat voeten in de aarde om iedereen te overtuigen. "Sommige leden zijn intussen ook overleden, andere totaal van het toneel verdwenen", verklaart bassist Yves Kennes. "Maar voor het overige bleek er verrassend weinig veranderd in die 30 jaar. We hebben ons al heel goed geamuseerd en hebben er goesting in."





Plezier maken stond altijd centraal bij Lait Russe. Of het zaterdag ook goed zal klinken? "Soms zit het heel goed, soms zal je horen dat het lang geleden is dat we nog samen hebben gespeeld", lacht Eric. Hij houdt goede herinneringen over aan Lait Russe, dat in 1990 ophield te bestaan.





Radio Reflex

"Kort na de oprichting nodigde Pat Donnez ons uit om te komen spelen tijdens zijn praatprogramma op Radio Reflex. We speelden de openings- en eindtune en ook tussen de praatgasten door, een beetje zoals De Laatste Showband later op tv. We hebben dat twee jaar gedaan."





Het succes groeide en beperkte zich lang niet alleen tot het Mechelse en de Dijlefeesten. Lait Russe speelde zowat in gans België - onder meer op de Gentse Feesten - en over de Nederlandse grens. "Een leuke anekdote: een keer moesten we midden in de week voor een Leuvense studentenvereniging spelen. Het groepje dat vóór ons zou spelen, was Clouseau, voor ze bekend waren. Kris Wauters zei toen dat hij wilde doen wat wij deden. Had hij mogen kiezen, hij had met ons meegedaan", vertelt Eric.





Hoe plezant het ook wordt, het blijft zaterdag bij een eenmalige reünie. "We zijn allemaal een dagje ouder, tussen de 50 en de 67 jaar. Het is niet evident meer om met versterkers te sleuren", aldus Yves. Lait Russe zal zoveel mogelijk nummers van vroeger proberen te spelen, aangevuld met recentere songs.





Er zijn ook twee gastzangers: Frank Verreydt en Leslie Van Extergem. Tussendoor zal Tom Kestens enkele liedjes brengen uit zijn nieuwe album Ochtendgloren. Sinds kort hebben Annick Bocklandt, Jo Wils, Eric David, Yves Kennis en Victor De Lauw overigens opnieuw een eigen meezingband 'Musique Zwanique' of "Koor voor mensen die niet noodzakelijk kunnen zingen".