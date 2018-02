Ladies Circle schenkt 10.000 euro weg 14 februari 2018

02u39 0

Ladies Circle Mechelen schenkt in totaal 10.000 euro aan vier Mechelse sociale projecten. De cheque is de opbrengst van het event 'Love is in the Air', dat door de serviceclub voor vrouwen werd georganiseerd in Salons Van Dijck. "We kozen heel bewust voor vier projecten uit de regio, die ons na aan het hart liggen: Ichthyosis vzw behartigt de belangen van patiënten met ichthyosis of visschubbenhuid. Villa Clementina is een inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met en zonder beperking. Willekom vzw biedt dagopvang, verblijf en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking. Vzw Prinses Harte tot slot maakt kleurrijke ridders- en prinsessenpakketten voor zwaar zieke kinderen." Ladies Circle Mechelen kon sinds de oprichting in 1999 al meer dan 150.000 euro aan goede doelen schenken.





(EDT)