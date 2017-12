Laatste voedselpakket uitgedeeld SOS HULPBETOON WIJKT NA 33 JAAR VOOR BOUWPROJECT WANNES VANSINA

02u39 0 Foto Marc Aerts De vrijwilligers kregen woorden van lof van schepen Koen Anciaux. Mechelen SOS Hulpbetoon heeft gisteren zijn laatste voedselpakketten uitgedeeld. De Mechelse kansarmenwerking houdt het na 33 jaar voor bekeken, de gezinnen die er een beroep op deden ten spijt. Het Sociaal Huis versterkt de Sint-Vincentiusverenigingen, zodat zij de rol van SOS Hulpbetoon deels kunnen overnemen.

De sluiting van de werking in de Jan Bolstraat komt niet als een verrassing, maar is een jaar geleden al aangekondigd. Voor de vrijwilligers was het gisteren niettemin een emotionele dag. "Het valt me zwaar. Dit was een bezigheid die een goed gevoel gaf. Liefst van al, en ik denk dat ik voor de hele groep mag spreken, waren we met SOS Hulpbetoon doorgegaan", zegt vrijwilliger Frans Claes.





Ook voor voorzitter Patrick Nolf was het gisteren een emotioneel moment. "We moeten hier buiten. In april wordt alles met de grond gelijk gemaakt voor de realisatie van een woonproject. Een gelijkaardig pand zou ons maandelijks evenwel 2.500 à 3.500 euro kosten. Onbetaalbaar."





Geen jonge krachten

Het is niet de enige reden voor de stopzetting. De achttien vrijwilligers zijn gemiddeld 68 jaar oud. Jong bloed is moeilijk te vinden. "Vragen we iemand jonger, dan krijgen we de vraag: 'Wat staat er tegenover?'. Er zijn er nog weinig die onbezoldigd willen werken." En dus verdwijnt de tweewekelijkse voedselbedeling. Nog 65 gezinnen, goed voor 230 personen, deden er een beroep op. Twee jaar geleden was dat nog het dubbele, maar SOS bouwde af, ondanks de stijgende vraag en vooral de toename van het aantal erkende vluchtelingen.





"Over sommige gezinnen maak ik mij zorgen, vooral over de alleenstaande moeders. Over andere niet. Na tien jaar kun je aan uiterlijke kenmerken zien of de mensen echt voedsel nodig hebben. Dat heb ik altijd spijtig gevonden: dat de mensen die het écht nodig hebben, de drempel niet over durven. Klanten die door straathoekwerkers worden gestuurd, daar zitten soms echt serieuze gevallen bij", vertelt Nolf.





"Laatste blikje nodig"

Ook de bezoekers reageerden gisteren teleurgesteld. "Ik heb suikerziekte, mijn vrouw ligt in het ziekenhuis met een hersenbloeding. Ik heb spijt dat het stopt", zegt de gepensioneerde Juliaan Christiaens, die zelf twintig jaar als vrijwilliger voor SOS Hulpbetoon werkte. "Triestig. Absoluut triestig", zegt ook de alleenstaande Mustapha (55). Hij moet naar eigen zeggen leven van 70 euro per maand. "Niemand moet zeggen dat het hem niet kan overkomen. Ik was zelfstandige in Mechelen, heb veel bijgedragen aan de samenleving. Maar dan viel ik ziek. Ik hoop dat ik snel elders kan worden geholpen, want ik heb tot het laatste blikje uit het voedselpakket nodig."





Aan de wieg

Volgens schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld) blijft niemand in de kou staan. "Het Sociaal Huis blijft mensen doorverwijzen naar de juiste instanties op basis van hun hulpvraag. Om dit verlies op te vangen, krijgen de Sint-Vincentiusverenigingen Noord en Zuid sinds vorig jaar extra subsidies. De samenwerking zal volgend jaar nog worden versterkt." Anciaux kwam gisteren afscheid nemen van SOS Hulpbetoon. "Zij stonden aan de wieg van de Mechelse voedselhulp. Ik bedank de organisatie voor de jarenlange inzet, de moeite gaat niet verloren en wordt niet vergeten."