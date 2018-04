Laatste keer oefenen voor fietsexamen 24 april 2018

02u52 0

In het Vrijbroekpark in Mechelen is gisterochtend een fietsevenement van start gegaan. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar testten er hun behendigheid op een tweewieler uit en trainden in de verkeerstuin. Ook een les over de dode hoek van vrachtwagens stond op het programma ter voorbereiding van het fietsexamen deze week. Het traject werd de afgelopen weken al voorbereid tijdens oefenritten onder politiebegeleiding.





"Als politiezone Mechelen-Willebroek zetten wij maar al te graag onze schouders onder dit verkeersproject. Ik ben dan ook de overtuiging toegedaan dat wanneer wij onze jonge verkeersdeelnemers goed voorbereiden, wij het aantal verkeersslachtoffers in het algemeen kunnen terugdringen", aldus korpschef Yves Bogaerts. (WVK)