Laatste groet aan 'hun slurfje' OOK OLIFANTEN ROUWEN OM OVERLEDEN QIYO (3) WANNES VANSINA

29 mei 2018

02u35 0 Mechelen De olifantentempel van Planckendael bleef maandag de hele dag gesloten. Niet alleen om de verzorgers toe te laten afscheid te laten nemen van Qiyo (bijna 3). Ook de olifantenfamilie bracht het overleden 'slurfje' een laatste groet.

Voor de verzorgers en de fans - die na de bekendmaking op de Facebookpagina van Planckendael massaal hun medeleven betuigden - komt het overlijden van de kleine dikhuid maandagochtend hard aan. "Haar plotse overlijden doet me vreselijk pijn. Ik zal haar ontzettend missen. Ik heb haar geboren zien worden. Iedereen is ervan aangedaan", zegt een geëmotioneerde coördinator Ben Van Dyck.





Hecht familieverband

En de olifanten? Planckendael maakte in elk geval ook ruimte voor hen. De dieren - alle koeien overigens - leven immers in een hecht familieverband met een sterke hiërarchie. Bijvoorbeeld bij een geboorte ondersteunen ze elkaar. "We hebben ze in de stal bij het lichaam van Qiyo gelaten om afscheid te nemen. Ze deden dit door te ruiken en te voelen. Ze tastten met hun slurf hun dode soortgenootje af. Het heeft zo'n halfuur geduurd. Je merkt duidelijk dat ze haar herkenden. Vervolgens zijn ze een voor een naar buiten gegaan, niet haar moeder Phyo Phyo als laatste, maar een tante", zegt manager dierenzorg Sander Hofman. Volgens hem zie je het ritueel ook bij andere intelligente groepsdieren zoals mensapen. "Het is belangrijk dat ze de dood kunnen zien om de dingen af te sluiten." Maar of de olifanten daarom ook echt rouwen? Dat is volgens Planckendael toch eerder een projectie van menselijk gedrag op de dieren. Volgens Hofman is het toch eerder 'opstaan en weer verder gaan'. "Olifanten zijn iets anders ingesteld dan mensen. Ze gaan hier, anders dan bij ons, geen maanden om rouwen. Ik verwacht dat ze gewoon de draad zullen oppikken, zoals in de natuur. Daar moet de kudde na een overlijden ook verder, uit zelfbehoud, om eten te vinden." Dat bleek ook. Bij het verlaten van hun tempel gingen de olifanten over tot de orde van de dag: het zoeken van eten, het nemen van een stofdouche of een plons in het water. Er bestaat wel zoiets als olifantenkerkhoven, maar dat is een mythe, zeker geen olifantenpraktijk. In 2015 verloor Planckendael ook al olifantje Baby Q,, ten gevolge van een onherstelbare leveraandoening. In dit geval denken de verzorgers in de eerste plaats aan olifantenherpes, een virus dat slapend aanwezig is bij alle olifanten en waarvoor vooral slurfdragers tussen twee en acht gevoelig zijn. De dieren sterven onverwachts en op korte tijd. Zoo Planckendael ondersteunt het onderzoeksprogramma van de universiteiten van Gent en Rotterdam naar dit virus. Het dierenpark hoopt zo bij te dragen aan een vaccin om verdere sterfgevallen bij jonge olifanten te voorkomen.