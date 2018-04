Laatste fase voor aanleg Spoorbypass PROJECT ZAL 170 MILJOEN EURO KOSTEN WANNES VANSINA

26 april 2018

02u39 0 Mechelen Met het vastzetten van een rail op een dwarsligger heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woensdag het symbolische startschot gegeven voor de aanleg van de spoorinfrastructuur van de Spoorbypass in Mechelen. Die zal vanaf eind 2019 voor meer capaciteit en vlotter treinverkeer zorgen. Kostprijs: 170 miljoen euro.

Aan de Spoorbypass tussen de Abeelstraat en de N15 wordt al bijna vijf jaar gebouwd. Met zichtbaar resultaat: sinds begin dit jaar zijn alle bouwkundige werken achter de rug. Over het volledige 3,2 kilometer lange traject zijn de spoorbeddingen en -bermen klaar, inclusief de twee nieuwe perrons achteraan in het station en de zes spoorbruggen: de kokerbrug aan de Halfgalgstraat, de brug over de Jubellaan en de Leuvense Vaart, de spoorbrug over de Leuvensesteenweg, de brug over de spoorlijn Leuven-Mechelen-Schellebelle en de brug over de Dijle. "We zitten perfect op schema. Dat moet ook wel. De onderbrekingen van het spoorwegverkeer die wij nodig hebben, moeten zeer lang vooraf worden vastgelegd. Zouden we een mislopen, dan kan het zes tot acht maanden duren voor we een nieuwe krijgen", zegt Dirk De Backer.





Spoorinfrastructuur

Aangezien de bouwkundige werken achter de rug zijn, is Infrabel intussen gestart met de aanleg van de spoorinfrastructuur. "In totaal worden er 6,4 kilometer sporen, ongeveer 9.000 dwarsliggers en zes wissels geplaatst. Daarna zijn de werken voor de bovenleiding - 16 kilometer rijdraad - en seinrichting gepland", zegt program manager van TUC RAIL Vanessa Dewaerheid.





Tussen de sporen en de betonnen dwarsliggers komen overal de nieuwe railpads die Infrabel recent heeft ontwikkeld. Het gaat om kleine rubberen matjes met een groot effect. "Ze halveren de geluidshinder in vergelijking met de vorige railpads", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. In een laatste fase zullen testen en controleritten plaatsvinden alvorens de spoorbypass eind 2019 in gebruik kan worden genomen. De twee extra sporen bovenop de tien die er al lagen dienen meerdere doelen.





Capaciteitsverhoging

Petit: "Infrabel beoogt hiermee een verdere capaciteitsverhoging en een vlottere doorstroming van het treinverkeer op de strategische verbinding Brussel-Mechelen-Antwerpen-Nederland. De spoorbypass vormt zo het sluitstuk van het Belgische hogesnelheidsnet. Treinen kunnen sneller door het station rijden: 160 km/u in plaats van 100km/u. De spoorbypass is ook nuttig voor het Gewestelijk ExpresNet en zal bijdragen tot een aanzienlijke verbetering van de mobiliteit van en naar Brussel en de luchthaven. Het station van Mechelen groeit zo verder tot een strategisch spoorknooppunt." Over de precieze reistijdverkortingen spreekt Petit zich niet uit.