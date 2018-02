Laat je scannen in 3D 10 februari 2018

02u30 0

Bezoekers van Technopolis kunnen zich tijdens de krokusvakantie laten scannen in 3D. In een 3D Space Capsule scannen 10 sensoren je in enkele seconden tijd van kop tot teen. De afbeelding zit ten laatste een dag later in je mailbox. Ben je helemaal weg van de scan, dan kan je bij 3D.me al vanaf 49,90 een miniversie van jezelf bestellen. Nog in Technopolis krijg je tijdens de krokusvakantie ook de door de Science Me! European Science Show Competition bekroonde show 'Robin wil naar de maan' zien. (WVK)