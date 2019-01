Kyara en Karlijne staan in finale van Top Model Belgium Wannes Vansina

25 januari 2019

18u04 0 Mechelen Wint op 3 februari een Mechelse de finale van ‘Top Model Belgium’. Het zou best kunnen, want zowel 2 Step Dance Company-eigenares Karlijne Provinciael (34) als musicaltalent Kyara Cabooter (16) haalde de finale.

Kyara Cabooter (16) doet naar eigen zeggen mee “voor de zottigheid en de ervaring”. Ze had nooit gedacht tot in de finale te geraken, maar hoopt nu stiekem wel op de overwinning. “Als je wint mag je deelnemen aan shoots in Mexico en New York. Dat zou echt een droom zijn.” De leerlinge humane wetenschappen van het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver traint volop. Vooral de 12cm hoge hakken zijn een uitdaging. “Ik heb nooit op hakken gelopen. Heel pijnlijk! Maar ik wil zeker niet vallen tijdens het défilé.”

Met de spotlights heeft ze minder moeite. Ze staat graag voor een publiek en het is haar ambitie om actrice te worden. Ze lijkt alvast goed op weg. “Ik heb al meegedaan aan enkele musicals, onder andere ‘Ridders van de ronde keukentafel’ en de Ketnet-musical ‘Unidamu’”, vertelt ze. Teleurgesteld zal ze na afloop van de wedstrijd sowieso niet zijn. “Wie kan zeggen op de bühne van het Lido te hebben gestaan?”

Karlijne Provinciael (34) heeft al wel een beetje modellenervaring, al nam ze nog nooit deel aan een wedstrijd. “Het moet intussen anderhalf à twee jaar geleden zijn dat ik mij heb ingeschreven, om het eens uit te proberen.” Ze schatte haar kansen nooit hoog in omdat ze niet zo groot is, maar schopt het nu wel tot de finale. “Ik was anders dan de rest en dat heeft mij mogelijk geholpen. Voor de passage in avondjurk droeg ik bijvoorbeeld een speciaal ontwerp van Caroline Bosmans.”

In het Lido in Parijs wil ze vooral genieten. Ze heeft naast haar schoonheid ook heel wat troeven. “Als danseres sta ik graag op een podium. Bovendien heb ik lang de stijlen voguing en wacking gedaan, wat op wandelen op een catwalk gebaseerd is. Ik ga alles met de glimlach doen en als ze mij dan niet moeten hebben, dan is dat niet erg. Sowieso blijft dansen mijn hoofdjob.”

Voor de publieksprijs ronselen beide kandidates (die voor alle duidelijkheid niet uitkomen in dezelfde categorie) sms’en. Karlijne steunen kan door ‘TMB197’ te sturen naar 3565. Voor Kyara stuur je ‘TMB101’ naar hetzelfde nummer.