KWB organiseert kaartavonden “voor leute en plezier” Wannes Vansina

04 maart 2019

De Mechelse KWB Sint-Jan Berchmans maakt zich op voor verschillende activiteiten. Op elke eerste vrijdagavond van de maanden april, mei en juni vinden er kaartavonden plaats in zaal De Posthoorn op de Brusselsesteenweg. Er wordt gespeeld voor “leute en plezier”, de competitie ‘wiezen’ start pas in september. Iedereen is welkom. Gestart wordt om 20 uur, de inkom bedraagt 3 euro. Begin oktober organiseert de Kristelijke Werknemersbeweging ook een kunsttentoonstelling met foto’s van leden.