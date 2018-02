Kwaliteitskamer beoordeelt architectuur 05 februari 2018

In Mechelen is voor het eerste een Kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit bijeengekomen. Dit adviesorgaan moet de architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit van beeldbepalende projecten in Mechelen beoordelen. "Zo worden bouwprojecten gerealiseerd die de stad verder optillen", zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld).





43 mensen hadden zich kandidaat gesteld. Architecten Els Nulens, Sven Grooten, Joke Buijs, Tom Lagast en Jonas Van De Walle werden aangesteld. (WVK)