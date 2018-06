KVM degradeert, aboverkoop explodeert AL DUBBEL ZOVEEL SEIZOENKAARTEN VERKOCHT ALS IN JUNI 2017 WANNES VANSINA

13 juni 2018

02u24 0 Mechelen Degraderen en toch meer abonnementen verkopen? KV Mechelen maakt dezer dagen het onmogelijke waar. Na een maand staat de teller op 8.200 verkochte seizoenkaarten, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. "Wij hebben altijd méér steun als het minder goed gaat, dat is wat onze supporters zo speciaal maakt", zegt Mark Uytterhoeven.

Sinds maandag is het definitief: KV Mechelen speelt volgend seizoen in 1B. De rechter in kort geding beoordeelde de klacht van KV Mechelen tegen de voetbalbond ongegrond. Het verdriet bij de Kakkers is groot, maar het weerhoudt hen duidelijk niet van de aanschaf van een abonnement. "Sinds de start van de verkoop op 14 mei hebben zich al 8.200 supporters voor een nieuw seizoen verbonden aan de club. Ter vergelijking: vorig seizoen, toen we afklokten op het recordaantal uit de clubgeschiedenis (9.800), zaten we na de eerste vier verkoopweken aan 4.500 verkochte abonnementen", maakte de club bekend.





In goede en kwade tijden

De supporters blijken zowat getrouwd met hun club. "Je steunt je club in goede en kwade tijden. 'Ge zijt ne Kakker of ge zijt het niet'", zeggen de zussen Philomene en Lizette Corbeel beslist. De degradatie deed nochtans flink pijn. "Het hele plein heeft 'geblet' bij de degradatie, maar we hebben de vereffening meegemaakt", relativeren ze. Ook Didier Six twijfelde geen seconde. Hij is zowat vast meubilair Achter De Kazerne en komt meerdere keren per dag kijken naar hoe de bouwwerken aan de nieuwste tribune vorderen. "Ik kom al bijna vijftig jaar. Dat we naar 1B degraderen, maakt niet uit. Een echte supporter blijft komen." Opmerkelijk: KV Mechelen telt niet alleen oudgedienden, maar ook 800 nieuwe abonnees. Volgens Gert Van Dyck, voorzitter van het Supportersorgaan, is dat typisch. "De Mechelaars zijn heel kritisch, maar als de nood het hoogst is - zoals nu - dan staan ze klaar om hun club te steunen. Wat meespeelt is dat de supporters zien dat er op alle vlakken lessen werden getrokken uit het verleden en dat er een nieuwe wind waait. Er wordt alles aan gedaan om de periode in 1B zo kort mogelijk te maken. De miserie aan voetbal, en tegelijk de charme, is dat er geen zekerheden zijn." KVM-icoon Mark Uytterhoeven reageert in dezelfde zin. "Wij hebben altijd méér steun als het minder gaat, dat is wat onze supporters zo speciaal maakt. En voor het eerst sinds lang hebben we nog eens een stel bekende namen gehaald, dat scheelt."