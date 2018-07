KV rondt kaap 9.000 abonnees 05 juli 2018

KV Mechelen blijft aan sneltreinvaart abonnementen verkopen. De degraderende voetbalclub rondde intussen al de kaap van 9.000 abonnees. Dat is een pak meer dan vorig jaar, toen Malinwa met 9.800 verkochte seizoenkaarten het clubrecord verbrak. Toen zat KV Mechelen na evenveel verkoopdagen maar aan 6.500 stuks. Verwacht wordt dat de verkoop nu wel trager zal verlopen. Sinds zondag is de verkoop met vroegboekkorting voorbij. Het is bekend dat de Kakkers hun club steunen wanneer de nood het hoogst is en ook de bouw van de nieuwe tribune zal niet vreemd zijn aan het succes. (WVK)