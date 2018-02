KV Mechelen moest wedstrijd bijna met twee derde minder supporters spelen 10 februari 2018

02u30 0 Mechelen Het had niet veel gescheeld of KV Mechelen had vanavond de match van de waarheid niet voor 14.000 toeschouwers afgewerkt, maar slechts voor een derde. Dat op bevel van de Voetbalcel, dat een probleem zag in verband met brandveiligheid.

Rode lantaarn KV geeft vanavond Eupen partij, de voorlaatste in de stand. Een cruciale match dus, en dus veel belangstelling. Gisteren maakte de club bekend dat er al 14.000 tickets de deur uit zijn en dat alle nieuwe tribunes vol zitten. Nochtans had de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken de club woensdag laten weten dat het de capaciteit van deze tribunes diende te beperken tot een derde van de maximumcapaciteit.





Evacuatieruimten

Dat omdat de club niet tijdig had geantwoord op vragen in verband met de evacuatieruimten binnen de tribunegebouwen en zo geen afdoende bewijs had geleverd dat de evacuatie van de toeschouwers bij een eventuele brand vlot en veilig kon verlopen.





"Na overleg met de korpschef en de brandweercommandant heb ik de beslissing overruled", zegt waarnemend burgemeester Marc Hendrickx (N-VA). "Er is niet zozeer een reëel risico, maar een ambtenaar struikelt blijkbaar over iets omdat niet was aangetoond dat iets in orde was. Mocht de capaciteit effectief zijn ingeperkt, dan had dit tot grote problemen geleid."





Voetbalcel

Commandant van de zone Rivierenland Philippe Maudens bevestigt. Volgens hem sleept de discussie tussen KV Mechelen en de Voetbalcel al een tijdje aan. "Wij hebben inderdaad opmerkingen gemaakt, zoals zo vaak bij grote nieuwe gebouwen, en de club is dat aan het oplossen. Er is geen probleem voor de wedstrijd", bevestigt hij.





Volgens directeur van KV Mechelen Marc Faes betrof het vooral een probleem met communicatie. "Hun communicatie kwam te laat bij ons binnen, waarop de Voetbalcel dan ook een dag onbereikbaar was. Maar alles is in orde nu." (WVK)