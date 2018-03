KV Mechelen gestart met afbraak hoofdtribune 21 maart 2018

KV Mechelen mag dan wel degraderen, het zet de plannen voor de vernieuwing van de hoofdtribune gewoon verder.

De club is begonnen met het weghalen van de zitjes, in april begint een aannemer met de eigenlijke afbraak van de iconische constructie. De tribune uit 1952 was op het moment van de bouw zijn tijd ver vooruit - zo was deze voorzien van een van de eerste zelfdragende daken in het Europese voetbal - maar is intussen danig gedateerd. Het nieuwe gebouw met zo'n 2.000 zitplaatsen moet klaar zijn tegen de start van het nieuwe seizoen. Het zal naast plaats voor de toeschouwers ook skyboxen met buitenzitjes, een businessrestaurant en een vernieuwde pers- en spelersinfrastructuur bevatten. (WVK)