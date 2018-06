Kunstroute D.ART van start 28 juni 2018

Liefhebbers van beeldende kunsten komen sinds woensdagavond weer aan hun trekken dankzij de kunstroute D.ART. Tot en met zondag kunnen bezoekers op acht locaties in de binnenstad het werk van tientallen kunstenaars ontdekken. "Kunstenpartners Academie Mechelen, CAPS, galerie transit, Cultuurcentrum Mechelen en haar artistieke werkplek voor jongeren H30 werken samen en tonen een staalkaart van opkomend en gevestigd artistiek talent", zegt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer (Groen), die D.ART opende. Kunst ontdekken kan ook in twee historische panden: het voormalige sterrenrestaurant D'Hoogh op de Grote Markt en Huis Cadix in de Frederik de Merodestraat. D.ART is gratis te bezoeken van 13 tot 18 uur. Info: www.d.art-mechelen.be. (WVK)