Kunstenaar stelt beeldentuin open 23 juni 2018

Kunstenaar Pol Cockx (83) stelt dit weekend zijn mooie beeldentuin open voor het publiek. Ondanks zijn leeftijd kan hij het beeldhouwen niet laten. "Wel ben ik moeten overschakelen op kleinere beelden omdat ik de grote niet meer kan hanteren. Een klein werk weegt al snel 30 à 40 kilo en dat moet je wel honderd keer verdraaien en omkeren", vertelt Cockx. Om de twee jaar opent de Mechelaar de poorten in de Kalkovenstraat 5. "De tuin is uitgegroeid tot een klein park. Met bijna 90 werken begint het aardig vol te staan." Naast Cockx zullen ook zijn vriendin Marie-Josée Geeraerts (83, schilderijen) en dochter An (textielkunst) exposeren. Verder kunnen bezoekers genieten van harp- en luitmuziek van Peter Vandepitte. De beeldentuin is zaterdag en zondag geopend van 14 tot 19 uur. Inkom gratis. (WVK)