Kuddes kleurige giraffen en slakken veroveren etalages Wannes Vansina

05 februari 2019

Kuddes giraffen en slakken zijn de afgelopen dagen ingetrokken bij Sjarabang, de inclusieve kunstwerking in het Mechelse Begijnhof. De afgelopen weken werden de dieren in een kleurig kleedje gestopt door buitengewone scholen en instellingen voor personen met een beperking. “De komende dagen verhuizen ze naar de etalages van 90 winkels in Mechelen. Een aantal is te koop voor 150 euro”, zegt Marleen D’Joos van Sjarabang. De giraffen en slakken moeten de aandacht vestigen op Kunstproeven, het kunstenfestival dat de werking op 1, 2 en 4 april organiseert in de Academie, het Conservatorium en het Cultuurcentrum. Twee grote giraffen werden aangekocht door handelsorganisatie Mechelen MeeMaken. Ze zullen worden weggeschonken door middel van een fotowedstrijd.