Kucam geen voorzitter meer van bouwmaatschappij Wannes Vansina

17 januari 2019

De in opspraak geraakte N-VA’er Melikan Kucam is sinds woensdagavond geen voorzitter meer van de Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken, een sociale bouwmaatschappij die sociale woningen verkoopt en leningen toestaat voor nieuwbouw en aankoop. Tijdens een spoedvergadering van de cvba-so heeft Fabienne Blavier (Open Vld) de fakkel overgenomen. Het Mechels stadsbestuur had erop aangedronken om de wissel vervroegd te laten gebeuren in plaats van in februari of maart. “Om de maatschappij te beschermen en verder te kunnen laten werken. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij KLEMO zaken zijn misgelopen. Vorig jaar is er nog een toezicht geweest, maar daarbij werden geen onregelmatigheden vastgesteld.” Blavier was vorige bestuursperiode al bestuurder bij de bouwmaatschappij. Volgens de kranten van Mediahuis laat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) onderzoeken of Kucam misbruik gemaakt heeft van zijn functie om sociale woningen onterecht toe te wijzen.