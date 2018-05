KSC krijgt eerste kunstgrasveld met kurk 03 mei 2018

02u44 0

Een aannemer is deze week gestart met de aanleg van een kunstgrasveld voor KSC Mechelen. Het komt in de plaats van het bestaande A-veld. Daarnaast komt er ook een kleiner veldje bij dat als voetbalspeeltuin voor de allerkleinste leden zal fungeren. Bijzonder is dat ze zullen bestaan uit kunstgras met kurk infill (in plaats van rubber), de nieuwe generatie kunstgrasvelden. Het gaat om een investering van 650.000 euro die, net als het chalet eerder, gedragen wordt door de stad Mechelen. De werkzaamheden moeten voor het bouwverlof (6 juli) klaar zijn. (WVK)